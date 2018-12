POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Täter gesucht

Ruppertsweiler, Lemberger Straße (ots) - Am 08.12.2018, 17:35 h kam es in der Lemberger Straße in Ruppertsweiler zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden (~12.000 Euro). Ein 36-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis war mit dem Betonpoller einer Verkehrsinsel kollidiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass eine zur besseren Sichtbarkeit der Verkehrsinsel aufgestellte Warnbake, durch einen Unbekannten entfernt worden war. Zur Ermittlung des Täters bittet die Polizei in Pirmasens um Hinweise per Tel.: 06331/5200 oder Email: pipirmasens@polizei.rlp.de.

