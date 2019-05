Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Vandalismus in der Innenstadt

Nienburg (ots)

(BER)Eine oder mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht von Montag, 06.05.2019 auf den 07.05.2019 eine Reihe von Sachbeschädigungen in der Nienburger Innenstadt begangen. Kurz nach 21.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mann an einer Haustür in der Kleinen Kirchstraße die Klinke abgeschlagen hatte. Nach einer ersten Zeugenaussage überprüften die Polizeibeamten einen Verdächtigen in der Leinstraße. Da sich kein dringender Tatverdacht ergab, wurde der junge Mann nach der Personalienfeststellung wieder entlassen. Im Laufe des Abends gingen weitere Hinweise und Anzeigen zu weiteren Sachbeschädigungen bei der Dienststelle ein. In der Neuen Straße hatte ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten mit einem Beil bearbeitet. Eine vorliegende Täterbeschreibung deckte sich überhaupt nicht mit dem ersten Tatverdächtigen, eine Person, die der Beschreibung entsprach, konnten die Polizeibeamten nicht entdecken. Weitere Sachbeschädigungen wurden in der Hakenstraße gemeldet, wo mehrere Briefkästen, eine Klingelanlage sowie ein Firmenschild mittels eines Schlagwerkzeuges beschädigt, bzw. zerstört wurden. Die Polizei am Amalie-Thomas-Platz bittet um Hinweise unter Tel.: 05021/97780

