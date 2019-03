Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Brand einer Gartenhütte auf Niederwerth

Niederwerth (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurde der Polizei in Bendorf der Brand einer Gartenhütte auf der Südspitze der Insel Niederwerth mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Gartenhütte bereits lichterloh in Flammen und war zudem größtenteils in sich zusammen gefallen. Bis zur Beendigung der Löscharbeiten konnten keine Hinweise auf die Brandursache erlangt werden. Aus diesem Grunde werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bendorf unter 02622/9402-0 erbeten.

