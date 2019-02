Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährliches Überholmanöver in Dchsenhausen

Koblenz (ots)

Am Morgen des 25.02.2019 (ca. 6 Uhr) kam es in der Gemarkung Dachsenhausen, auf der Landesstraße 335, zu einem riskanten und gefährlichem Überholmanöver. Daran waren, neben zwei Pkw, auch ein Lkw beteiligt. Ein Pkw überholte den Lkw auf der kurvenreichen Strecke und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Dieser musste daraufhin eine Gefahrenbremsung machen und in die Bankette neben der Fahrbahn steuern um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch der Lkw wich aus, damit genug Platz für die drei Fahrzeuge war. Den bisher unbekannten Verkehrssünder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

