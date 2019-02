Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Boppard/Kratzenburg - Große Hilfsbereitschaft rettet Leben

Boppard / Kratzenburg (ots)

Am Sonntag, den 24.02.2019, wurde der Polizeiinspektion Boppard gegen 19:00 Uhr ein 83-jähriger Mann aus der Ortsgemeinde Kratzenburg als vermisst gemeldet. Durch die Polizei wurden zunächst Suchmaßnahmen an seiner Wohnadresse sowie der Adresse seiner Angehörigen durchgeführt. Zeitgleich unterrichtete man die Freiwillige Feuerwehr Emmelshausen, welche zeitnah mit zunächst etwa 15 Mitgliedern an der Wohnadresse des Vermissten erschien, um die Suche nach ihm aufzunehmen. Inzwischen hatten sich auch etwa 20 Anwohner, Freunde und Verwandte des Vermissten an der Wohnanschrift versammelt, welche zuvor bereits in Eigenregie begonnen hatten, den Vermissten zu suchen. Nachdem Bürger, Freiwillige Feuerwehr und Polizei die Lage gemeinsam besprochen hatten, starteten umfangreiche Suchmaßnahmen in Kratzenburg und Umgebung. Schon nach kurzer Zeit hatten sich mehr und mehr hilfsbereite Menschen, denen das Geschehen auf den Straßen nicht unbemerkt geblieben war, kurzerhand der Suche angeschlossen. Am Ende suchten 66 Rettungskräfte, bestehend aus Rettungsdienst, Freiwilliger Feuerwehr und Polizei, sowie um die sich mittlerweile beteiligenden 40 freiwilligen Helfer aus Kratzenburg, Ney und Halsenbach nach dem 83-Jährigen, sodass dieser schließlich gegen 20:50 Uhr durch aufmerksame Anwohner im Bereich Ehr in hilfloser Lage angetroffen werden konnte. Nach Leisten Erster Hilfe durch eben jene Anwohner aufgrund einer mittlerweile eingetretenen Unterkühlung, Hinzuziehen des Rettungsdienstes sowie Bergungsarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Vermisste zur Nachsorge in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. In diesem Zusammenhang erfreute es insbesondere auch die Polizei, eine derartige Hilfsbereitschaft unter Nachbarn, Freunden und anderen Mitbürgern verzeichnen zu können, sodass letztlich nur dahingehend anzufügen ist, dass die vorgebrachte Einsatzbereitschaft seitens aller freiwilligen Helfer mehr als bemerkens- und lobenswert war.

