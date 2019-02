POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende 22.02. - 24.02.2019 der PI Simmern.

Polizeidirektion Koblenz

Im Verlauf des Wochenendes / o.g. Zeitraums ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet acht Verkehrsunfälle. Für die Hälfte der Unfälle war Wildwechsel ursächlich. Es kam hierbei lediglich zu Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.

Insgesamt kam es zu einer Vielzahl von allgemein polizeilichen Einsätzen, welche jedoch nicht von besonderem öffentlichem Interesse sein dürften.

Erwähnenswert ist jedoch eine Serie von Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen im Bereich der Industriestraße in Kastellaun. Dort wurden insgesamt 16 abgestellte PKW mutwillig beschädigt (v.a. durch das Einschlagen von Scheiben und dem Verkratzen von Lack). Bei einem Fahrzeug könnte u.U. auch der Versuch einer Inbrandsetzung vorgelegen haben. Der Tatzeitraum lässt sich grob auf die Nachmittagsstunden des 23.02. bis in die frühen Morgenstunden des 24.02.2019 eingrenzen.

Falls jemand in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der hiesigen Polizeidienststelle (Tel. 06761/921-0) gebeten.

