Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebricht für das Wochenende

Lahnstein / Koblenz (ots)

Koblenz - Diebstahl eines Containers

Ein ungewöhnlicher Diebstahl wurde der Polizeiinspektion Lahnstein am Freitag, den 2.02.2019 gemeldet.

Im Bereich des ehemaligen Bundeswehrschießstandes auf dem Truppenübungsplatz Schmidtenhöhe, der sich nun in Privatbesitz befindet, wurde ein ehemaliger Bundeswehrcontainer entwendet. Dieser massive Metallcontainer in Tarnfarbe mit den ungefähren Maßen 4 x 2 x 2,5 Meter ( L x B x H ) befand sich auf der mittels Kette abgesperrten Zugangsstraße zum Schießstand und wurde im Zeitraum von Mittwoch, 20.02.2019 bis Freitagmorgen, den 22.02.2019 entwendet. Zur Durchführung der Tat wurde eine Sperrkette durchtrennt, um vermutlich mit einem Fahrzeug mit Hebevorrichtung an den Container, der mehrere Tonnen wiegen dürfte, zu gelangen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Lahnstein - Sachbeschädigungen

Am Samstag, den 23.02.2019, gegen 08.10 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine Gruppe jüngerer Personen gemeldet, die lautstark die Adolfstraße in Lahnstein entlang gehen würden. Der Mitteiler hatte mehrere Schläge vernommen, so dass davon ausgegangen werden musste, dass es zu Sachbeschädigungen gekommen sein könnte. Vor Ort wurden dann auch mehrere abgerissene Hinweisschilder aus Pappe aufgefunden. Zeitnah konnten durch die eingesetzten Beamten vier männliche Heranwachsende in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen bezgl. einer eventuellen Tatbeteiligung dauern an

Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es am frühen Sonntagmorgen. Gegen 05.45 Uhr wurde in Lahnstein in der Martin Luther Straße ein Mann dabei beobachtet, wie er gegen mehre Fahrzeuge treten würde. Der alkoholisierte Mann konnte zeitnah durch die Streife angetroffen werden. Vor Ort konnten zwei beschädigte PKW festgestellt werden. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei Lahnstein bittet etwaige Zeugen um sachdienliche Hinweise.

