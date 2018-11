POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Freitag, dem 09.11.2018 gegen 06:30 Uhr kam es in der Raiffeisenstraße in Böhl-Iggelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Autofahrer stellte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand ab und ging zum dortigen Bäcker. Als er fünf Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen neuen Schaden am vorderen Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

