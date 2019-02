Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf vom Wochenende

PI Bendorf (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht: Am 22.02.2019, gg. 10.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Taxi (Kombi) in Urbar, Hauptstraße 26 den Spiegel eines am Fahrbahnrand parkenden weißen VW Caddy abfuhr. Da das Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte, werden weitere Zeugen gesucht.

Sachbeschädigung öffentlicher Anlage: Bereits zwischen dem 08.02.19, 16.00 Uhr und 09.02.19, 09.30 Uhr wurde in der Heerstraße in Vallendar die Glastür der dortigen WC-Anlage beschädigt.

Verkehrsunfall mit Flucht: Am 22.02.19, gg. 20.30 Uhr wurde ein Anwesen in der Margarethe-Nelges-Straße in Urbar durch einen anschließend flüchtenden PKW beschädigt.

Diebstahl einer Schäferhündin: Am 23.02.2019, zw. 14.00 und 17.00 Uhr kam es in der Gemarkung Vallendar, zw. Vallendar und Simmern zum Diebstahl einer Schäferhündin. Das ca. 3 Monate alte Tier wurde aus einem Zwinger eines Schäferhundeplatzes entwendet.

Am Wochenende gemeldete Einbruchdiebstähle in Gartenhäuser: Zwischen dem 01.02.2019 und 22.02.2019 kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenhäuser auf dem Niederwerth, die außerhalb der Wohnlage (Verlängerung Stillshöhe) liegen. Entwendet wurden teils hochwertiges Elektrowerkzeug (Kettensäge von Stihl) und ein Herkules-Herren-Fahrrad mit Hilfsmotor. Ein weiterer, ähnlich gelagerter Einbruch wurde am 12.02.2019 gemeldet. (hier wurde eine Kettensäge der Marke Hursquana gestohlen) Alle drei Tatorte liegen nah beieinander. Auffallend ist, dass jeweils die gesamte Schlosseinheit mit entwendet und Kleinwerkzeug nicht angegangen wurde.

