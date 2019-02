Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Plaidt-Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit LKW

Plaidt (ots)

Am 13.02.2019 kam es gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung auf der B256/ Bahnhofstraße in Plaidt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pflegedienstfahrzeuges fuhr hinter einem LKW in Richtung Andernach. An der Kreuzung stoppte der vor ihr fahrende LKW-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel. Während der Rotlichtphase rollte der LKW jedoch zurück und kollidierte mit dem dahinter stehenden Fahrzeug. Als die Fahrerin ausstieg, um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen, fuhr dieser weiter. Der Auflieger hatte ein niederländisches Kennzeichen. Wer kann Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Tel.: 02632 921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/lhy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



