POL-H: Brandstiftung an Van - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Derzeit unbekannte Täter haben Sonntagnachmittag, 09.12.2018, am Fischerhof im hannoverschen Stadtteil Linden-Süd an einem Mercedes Vito Feuer gelegt und das Fahrzeug dadurch beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Zeuge kurz vor 15:00 Uhr Brandgeruch am Fischerhof wahrgenommen und kurz danach Flammen an dem am Straßenrand stehenden Mercedes Vito bemerkt. Als er gerade den Notruf wählte, traf auch der 40-jährige Nutzer des Firmenfahrzeugs ein und löschte das Feuer am rechten Hinterrad mit einer Löschdecke. Daher mussten seitens der verständigten Brandbekämpfer nur noch Nachlöscharbeiten erfolgen.

Kripobeamte haben den Tatort untersucht und ermitteln nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Den an dem Van entstandenen Schaden schätzen sie auf 2 000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Fischerhof gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. /now, schie

