POL-H: Drei Verletzte: Auto stößt mit Stadtbahn zusammen

Hannover (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (08.12.2018) gegen 17:00 Uhr ein Mensch schwer und zwei leicht verletzt worden. Der Fahrer eines VW Golf wendet seinen Wagen an der Buchholzer Straße in Groß Buchholz und stößt dabei mit einer Stadtbahn zusammen.

Ein 68 Jahre alter Mann fuhr Samstagnachmittag die Buchholzer Straße in Richtung Schierholzstraße entlang. Etwa in Höhe der Auf-/Abfahrt Messeschnellweg in Richtung Celle wollte er mit seinem VW Golf wenden. An der Kreuzung fuhr er bei Grün über die Ampel und dann verbotenerweise nach links auf die Gleise der Stadtbahn. Dabei bemerkte er nicht, dass sich eine Stadtbahn näherte, die zuvor parallel zu dem Auto gefahren war.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine 67 Jahre alte Mitfahrerin im VW Golf schwer und eine 69-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer und ein siebenjähriges Kind blieben unverletzt. In der Stadtbahn erlitt eine 34-Jährige infolge des Unfalls leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme war die Stadtbahnstrecke in beide Fahrtrichtungen etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Buchholzer Straße war kurzfristig voll gesperrt, dann wurde der Verkehr zunächst einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet und nach etwa zwei Stunden wieder ganz freigegeben.

Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von 25.000 Euro. /ahm, now

