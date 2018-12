POL-H: Barsinghausen: Mann bei Unfall schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Der 71 Jahre alte Fahrer eins Piaggo ist am Samstagmorgen (08.12.2018) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er fährt die Hauptstraße in Großgoltern entlang, als der Fahrer eines BMW unvermittelt zum Wenden ansetzt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein 63 Jahre alter Mann war am Samstag gegen 08:20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ohweg unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 46 beabsichtigte er, zu wenden. Dazu fuhr er nach rechts auf einen Parkstreifen und lenkte dann seinen Wagen nach links in Richtung der Gegenfahrbahn. Dabei bemerkte er nicht, dass hinter ihm ein 71 Jahre alter Mann mit einem Piaggo unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen den BMW. Infolgedessen kippte das Piaggo auf die Seite. Der Fahrer wurde in dem dreirädrigen Kleinkraftrad eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Barsinghausen und Großgoltern befreit werden. Mit einem Rettungswagen wurde der 71-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst in Hannover (0511 109-1888) zu melden. /ahm, now

