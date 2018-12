POL-H: Gehrden: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Eine 43 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag (07.12.2018) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie kommt auf der Landesstraße (L) 390 zwischen Redderse und Leveste von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Baum.

Gegen 15:40 Uhr war die Frau aus Barsinghausen mit einem Honda aus Redderse kommend in Richtung Leveste auf der regennassen L 390 unterwegs. Vor ihr wollte eine 55-Jährige mit ihrem Wagen an der Abzweigung in Richtung Gehrden abbiegen. Das bemerkte die 43-Jährige aus noch unbekannten Gründen zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte sie den Honda auf die linke Fahrspur des Gegenverkehrs und von dort aus auf einen angrenzenden Grünstreifen. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum und kam so zum Stehen. Infolge des Unfalls wurde die 43 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr 93 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von 2500 Euro. /ahm, now

