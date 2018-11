FW-BN: Transformator schlägt leck und verliert Öl auf Autobahn! Starke Verkehrsbehinderungen in den Abendstunden.

Bonn (ots) - Bonn-Gronau, BAB 562, 22.11.2018, 15:20

Am Donnerstag Nachmittag wurde Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn auf die Autobahn 562 in den Ortsteil Bonn Gronau gerufen. Ein auf einem LKW verladener Großtransformator hatte durch ein plötzliches Bremsmanöver leck geschlagen, dabei verteilte sich eine größere Menge des enthaltenen Öl auf der Autobahn. Durch die Feuerwehr konnte das ausgelaufene Öl eingedämmt und somit ein weiterer Eintrag in die Kanalisation verhindert werden. Weitere Maßnahmen wurden mit dem Umweltamt und dem Tiefbauamt der Stadt Bonn abgestimmt. Eine beauftragte Fachfirma saugte das Öl aus dem Transformator und pumpte selbiges in einen bereitstehenden Tankwagen. Durch Kräfte der Straßenmeisterei wurde die Autobahn anschließend mit einer Kehrmaschine gereinigt.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 inkl. der Umwelteinheit und der Führungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Hans-Peter Halbach

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell