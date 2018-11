POL-PDMT: Pkw touchiert Radfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Helferskirchen (ots) - Am Nachmittag des 15.11.2018, gegen 14:55 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Radfahrer aus der VG Selters die Landesstraße 303 zwischen Siershahn und Helferskirchen in Fahrtrichtung Ewighausen. Ein Pkw überholte den in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer und hielt hierbei nicht den erforderlichen seitlichen Abstand ein. Hierdurch touchierte der vorbeifahrende Pkw den Radfahrer, so dass dieser im rechten Straßengraben stürzte. Der Radfahrer zog sich Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu. Der Unfallverursacher hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Nach Angaben des verletzten Radfahrers soll es sich um einen weiß-farbenen Pkw gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte bei: Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell