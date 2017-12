POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Flucht in Becherbach

kirn (ots) - Im Zeitraum vom 13.12.2017 bis zum 22.12.2017 wurde in der Einmündung Bergstraße/ Neue Straße in Becherbach ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw vermutlich beim Rangieren durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Höhe des Schadens am beschädigten PKW wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW oder ein etwas vergleichbares handeln könnte.

