POL-PDKH: Blitz-Einbruch in real-Markt Bad Sobernheim

Kirn (ots) - Gegen 21:55 Uhr wurde der PI Kirn durch ein Sicherheitsunternehmen ein Einbruchalarm beim Warenhaus "REAL-Markt" in Bad Sobernheim gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Objekt wird festgestellt, dass an der Gebäudeaußenseite (unmittelbar neben dem Haupteingang) eine separate Zugangstür des im Marktgebäude befindlichen Kioskbetriebes aufgehebelt worden war. Die Täter, welche nicht mehr vor Ort waren, gelangten lediglich in den Kiosk, nicht in den Markt. Es wurden u. a. mehrere Schubladen durchwühlt. Von der Inhaberin des Kiosk wurde vorläufig festgestellt, dass mindestens 150 Stangen Zigaretten (Verkaufswert jeweils 60.- EUR) entwendet worden waren. Desweiteren wurde ein Schrank der dortigen Postagentur aufgehebelt, Postwertzeichen lagen verstreut am Boden. Ob vom Inhalt des Schrankes letztlich etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht verifiziert werden.

