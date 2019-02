Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 22.02.2019, 13:00 Uhr bis Sonntag, 24.02.2019, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach 14 Verkehrsunfälle, bei denen 3 Personen leicht verletzt wurden. In drei dieser Fälle entfernte sich einer der Unfallbeteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hiervon konnte bereits ein Fall im Rahmen der anschließenden Ermittlungen geklärt werden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen - Nickenich, L 118/Plaidter Straße

Am 22.02.2019 gegen 15:35 Uhr befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer die L 118 in der Gemarkung Nickenich aus Richtung Kruft kommend in Fahrtrichtung Andernach. An der Kreuzung L 118/Plaidter Straße beabsichtigte der Pkw-Fahrer von der L 118 nach links auf die Plaidter Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 18-jährigen Mannes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw des 78-jährigen Mannes gegen einen an der oben benannten Kreuzung wartenden Lkw eines 40-jährigen Mannes geschleudert, wonach der Pkw zum Stillstand kam. Durch den Zusammenstoß wurde der 78-jährige Mann in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die FFW Nickenich aus diesem befreit werden. Der 78-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo glücklicherweise nur leichte Verletzungen diagnostiziert wurden. Auch der 18-jährige Mann wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber zeitnah wieder verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L 118 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die FFW Nickenich, das DRK und die Polizei Andernach.

Verkehrsunfallflucht - Mülheim-Kärlich, Industriestraße

Am 23.02.2019 gegen 11:00 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz des Sporthauses Krumholz im Industriegebiet Mülheim-Kärlich ordnungsgemäß in einer freien Parkfläche ein. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der hinteren, linken Stoßstange fest. Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Verkehrsunfallflucht - Andernach, Koblenzer Straße

Am 23.02.2019 gegen 11:45 Uhr stellte eine Pkw-Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters ALDI in Andernach ordnungsgemäß in einer freien Parkfläche ab. Als sie gegen 12:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung - Plaidt, An der B 256

Am 23.02.2019 um 21:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein Lkw-Fahrer auf dem Gelände des Autohofes Truckpoint in Plaidt soeben mehrere Fahnenmasten umgefahren habe. Bei Eintreffen der entsandten Streifenwagenbesatzung konnte der 48-jährige Lkw-Fahrer schlafend auf dem Fahrersitz seines Lkws angetroffen werden. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Lkw-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein sodann durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies, sodass in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Lkw-Fahrer es ferner nicht für notwendig hielt, den zuvor verursachten Schaden zu melden, wurde neben dem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung auch ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Fahnenmasten beschädigt.

Körperverletzung - Mülheim-Kärlich, Clemensstraße

In der Nacht zu Sonntag betrat der 19-jährige Geschädigte gegen 02:45 Uhr die Volksbank in Mülheim-Kärlich, um Geld abzuheben. Vor Betreten der Bankfiliale wurde er aus einer ca. 10-köpfigen Personengruppe ohne erkennbaren Grund beleidigt. Der Geschädigte schenkte den Beleidigungen jedoch keine Aufmerksamkeit, sondern ging in die Bankfiliale. Als er diese kurze Zeit später wieder verließ und zurück zu einer in der Nähe stattfindenden Karnevalsveranstaltung gehen wollte, wurde er in der Clemensstraße durch einen unbekannten Täter von hinten attackiert und ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt haben. Dieser hatte schulterlange Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Blumenfachhandel - Mülheim-Kärlich, Industriestraße

Am 22.02.2019 gegen 23:35 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Verkaufsraum eines Blumenfachhandels im Industriegebiet Mülheim-Kärlich. Hierbei gelangten unbekannte Täter über ein zuvor ausgehebeltes Fenster in den Verkaufsraum des Blumenfachhandels und versuchten dort, gewaltsam die Zugangsmöglichkeiten der Büroräume zu öffnen. Hierbei wurden sie vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage gestört, sodass sie unvermittelt von der Tatörtlichkeit flüchteten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde vor Ort nichts entwendet. Die Summe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Andernach, Kölner Straße

Am 22.02.2019 wurde in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 21:30 Uhr ein weißer Pkw der Marke Hyundai i10 von unbekannten Tätern beschädigt. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Rudervereins in der Kölner Straße in Andernach abgestellt. Im Rahmen der Tatausführung wurde mutwillig der Außenspiegel der Fahrerseite abgetreten und die Fahrertür zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Trunkenheitsfahrt - Andernach, Am Stadtgraben

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Am Stadtgraben in Andernach konnte gegen 06:00 Uhr durch die Streifenwagenbesatzung beim 24-jährigen Pkw-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen er in naher Zukunft seinen Führerschein für einen Monat abgeben muss.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Mülheim-Kärlich, Andernacher Straße

Am 23.02.2019 um 18:05 Uhr kontrollierten Beamte hiesiger Dienststelle einen Zweiradfahrer in der Andernacher Straße in Mülheim-Kärlich. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Zweirad um ein Leichtkraftrad handelte. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse A1 konnte der 19-jährige Zweiradfahrer nicht vorweisen. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK Sauter

Telefon: 02632/921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail.: piandernach@polizei.rlp.de



