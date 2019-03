Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfall mit Flucht auf Niederwerth

Niederwerth (ots)

Der Fahrzeugführer eines PKW Audi parkte sein Fahrzeug in der Landrat-Jost-Straße in Niederwerth zwischen dem 28.02.2019 - 16.00 Uhr und dem 02.03.2019 - 19.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest, welcher augenscheinlich im Rahmen eines Verkehrsunfalles entstanden war. Der Verursacher hatte sich dabei weder bei dem Geschädigten, noch bei der Polizei gemeldet. Hinweise auf den Unfallhergang und/ oder auf den Verursacher werden an die Polizeiinspektion Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 erbeten.

