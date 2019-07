Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Verkehrsunfall mit 7 Verletzten

Lohmar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Lohmar um 23:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Gemeldet war eine, nach einem Verkehrsunfall, eingeklemmte Person. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle an der Donrather Kreuzung kam eine weitere Meldung, dass an dem Verkehrsunfall ein Rettungswagen beteiligt sein soll und die eingeklemmte Person sich in dem Rettungsfahrzeug befinden soll.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten jedoch umgehend feststellen, dass die Person lediglich eingeschlossen und nicht eingeklemmt war. Unverzüglich begannen die Kräfte der Feuerwehr mit der technischen Rettung der eingeschlossenen Person. Hierfür musste die eingedrückte Fahrertür des Rettungsfahrzeuges mittels Spreizer geöffnet bzw. entfernt werden. Die verletzte Fahrerin des Rettungswagens wurde an den Rettungsdienst zur weiteren Betreuung übergeben.

In dem verunfallten Rettungswagen, der sich auf dem Weg zu einem Einsatz befand, waren noch zwei weitere Besatzungsmitglieder, die mit leichten Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Das mit dem Rettungswagen kollidierte Fahrzeug, dass gegen ein weiteres Fahrzeug prallte, wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreut. Der Fahrer des Wagens sowie der Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, die zwei Personen im dritten Fahrzeug leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Die Betreuung der verletzten Personen stand unter der Leitung des alarmierten ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes vom Rhein-Sieg-Kreis. Für die Organisation und Koordination des Rettungsdiensts wurde außerdem der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und der leitende Notarzt zur Einsatzstelle hinzugezogen.

Im Verlauf des Einsatzes stellte die Feuerwehr Lohmar den Brandschutz sicher, leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Durch die Polizei wurde für die Aufnahme des Unfalles ein Unfallaufnahmeteam aus Köln bestellt. Die Donrather Kreuzung war für die Zeit der Rettung der Personen, die Aufnahme des Unfalls und die Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt. Hier kam es wiederholt zu Situationen - besonders im Berufsverkehr - in denen Verkehrsteilnehmer die Absperrungen nicht beachteten und versuchten durch die Einsatzstelle zu fahren.

Nach rund neun Stunden konnte die Einsatzstelle durch die Feuerwehr wieder geräumt und zurückgebaut werden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

Pressesprecherin

Ella Wegemann

Telefon: 0175-728 38 06

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lohmar.de

http://www.feuerwehr-lohmar.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell