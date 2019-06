Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Flächenbrand in Halberg

Lohmar (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde die Löschgruppe Breidt zu einem Flächenbrand in Lohmar-Höngen gerufen. Hier brannte Heu auf einem Feld auf einer Fläche von ca 1.500qm. Auf Grund der raschen Ausbreitung des Feuers wurde die Löschgruppe Birk und der Löschzug Lohmar zur Unterstützung nachalarmiert. Diese bekämpften den Flächenbrand mit D- und C-Rohren und verhinderten damit die weitere Ausbreitung auf ein benachbartes Feld und ein darunter liegendes Waldstück. Für die Löschmaßnahmen wurden ca. 20.000l Wasser benötigt, die von den Einsatzkräften in Form eines Pendelverkehrs der Löschfahrzeuge sichergestellt wurden. Der Einsatz konnte nach 2,5 Stunden beendet werden.

