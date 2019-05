Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Gasausströmung

Lohmar (ots)

Zu einem Gaseinsatz wurde die Feuerwehr um 12 Uhr in den Süden Lohmars gerufen. Hier wurde bei Erdarbeiten eine Gasleitung beschädigt, die Gas ausströmen ließ. Während der ebenfalls alarmierte Energieversorger die beschädigte Gasleitung versorgte, sicherten die Einheiten aus Lohmar, Breidt und Scheiderhöhe die Einsatzstelle ab und stellten unter Atemschutz den Brandschutz sicher. Unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Wilfried Meng wurden 4 Wohngebäude für die Zeit der Arbeiten vorsorglich evakuiert. 6 evakuierte Personen wurden zum Feuerwehrgerätehaus in Lohmar gebracht und dort durch das Deutsche Rote Kreuz betreut. 2 Anwohner waren für die Zeit des Einsatzes bei Nachbarn untergebracht. Nach dem das Gasleck durch den Energieversorger geschlossen wurde und Messungen in den Wohngebäuden keine auffälligen Werte ergaben, konnten die Bewohner ihre Häuser wieder aufsuchen. Nach rund 3,5 Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr Lohmar beendet werden.

