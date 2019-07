Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: 72-jährige Detektivin überführt dank Helfer renitente Ladendiebin

Duisburg (ots)

Eine 72 Jahre alte Ladendetektivin hat am Samstag (6. Juli, 9:30 Uhr) in einem Supermarkt an der Von-der-Mark-Straße eine Frau beim Stehlen von Nahrungsmitteln erwischt. Als die Detektivin sie zur Rede stellte, stieß sie ihren Einkaufswagen gegen die Seniorin und versuchte zu flüchten. Dank Unterstützung von Helfern konnte die Diebin in das Filialbüro gebracht werden. Die alarmierten Polizisten schrieben eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (jg)

