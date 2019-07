Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Auseinandersetzung endet mit Stich ins Bein

Duisburg (ots)

Am Sonntag (7. Juli) gerieten um 0:10 Uhr auf der Kaiserstraße Ecke Kirchstraße ein Mann (33) und ein zunächst Unbekannter in eine Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der 33-Jährige einen Messerstich in seinen Oberschenkel. Anhand der Personenbeschreibung fahndeten zahlreiche Streifenwagen nach dem flüchtigen Messerstecher. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Gegen 3:30 Uhr erschien der Tatverdächtige (17) in Begleitung seines Vaters auf einer Polizeiwache und gab seinerseits an, dass sein Kontrahent ihn zuvor mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Die Beamten stellten die Personalien des 17-Jährigen fest und schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (dab)

