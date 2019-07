Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich/Obermeiderich: Polizei fasst Autoknacker

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstag (6. Juli) einen Verdächtigen, der sich bereits in den Nachmittagsstunden für den Inhalt eines geparkten Autos auf der Straße Am Ingenhammshof interessierte. Als wenig später ein weißer Hyundai aufgebrochen wurde, gab eine 13-jährige Zeugin den verständigten Polizisten die Beschreibung eines verdächtigen Mannes. Eine Person mit dem beschriebenen Aussehen trafen die Beamten gegen 22:45 Uhr auf der Bahnhofstraße an. Hier leuchtete der 40-Jährige mit einer Taschenlampe in geparkte Autos. Als die Streifenwagenbesatzung ihn kontrollierte, entdeckte sie zwar kein Diebesgut aber Aufbruchswerkszeug. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter des AG Duisburg die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Hier fanden die Ordnungshüter Gegenstände, die aus zurückliegenden Diebstahlsdelikten stammen. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Diebstahls besteht. Der Festgenommene kam daraufhin in Untersuchungshaft. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell