Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen am Hauptbahnhof (22/2608)

Speyer (ots)

26.08.2019, 07:30 - 08:00 Uhr

Am Montagmorgen im Zeitraum 07:30 - 08:00 Uhr widmete eine Streife der Polizei Speyer zum wiederholten Male ihre Aufmerksamkeit dem Fahrradverkehr in der Bahnhofstraße Höhe Hauptbahnhof. Auch an diesem Morgen waren währende der Fahrradkontrollen vier Radfahrer zu beanstanden, weil sie den Radweg in falscher Richtung befahren haben. Eine weitere Beanstandung ergab sich wegen der Beeinträchtigung des Gehörs eines Radfahrers durch das Tragen von "Ohrenstöpseln" zum Musikhören. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es wichtig ist, bei der Teilnahme am Straßenverkehr auch akustisch sein Umfeld wahrzunehmen um kritische Verkehrssituationen frühzeitig bzw. überhaupt wahrnehmen zu können. Weiterhin ist darauf zu achten, die Radwege in der vorgegebenen Fahrtrichtung zu befahren. Die Missachtung stellt eine Verkehrsordnungswidrigkeit dar, aus welcher sich immer wieder Verkehrssituationen entwickeln, bei welchen Radfahrer von anderen Verkehrsteilnehmern zu spät oder gar nicht wahrgenommen werden. Vermeidbare Verkehrsunfälle sind dann oftmals die Folge.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell