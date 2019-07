Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Sonderpostenmarkt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (sf) Am Freitag, den 19.07.2019 gegen 20:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Sonderpostenmarkt im Bereich der Straßen Am Teinkamp in Sarstedt. Bisher unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln eine Nebeneingangstür des Marktes zu öffnen. Hierbei löste die Einbruchmeldeanlage aus und der oder die Täter flüchteten unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 entgegen.

