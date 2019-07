Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Bockenem Durch einen 22-jährigen Bockenemer wird der Polizei in Bad Salzdetfurth am Samstag, den 20.07.2019, ein Verkehrsunfall in Bockenem, in der Karl-Binder-Straße, in Höhe des dortigen Fussballstadions, gemeldet. Vor Ort stellen die Beamten fest, dass der Pkw des Bockenemers, ein roter Audi A3, im hinteren rechten Fahrzeugbereich, eine frische Unfallbeschädigung aufweist. Der Schaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Geschädigte kann die Unfallzeit auf den Zeitraum des Tages, von 01:00 Uhr bis 14:30 Uhr, eingrenzen. Am Abend davor habe ein Fussballturnier auf dem Gelände des nahegelegenen Fussballstadions stattgefunden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug, geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

