Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Am 17.07.19, in der Zeit zwischen 12.30 - 19.00 Uhr ist es in der Salinenstraße, im Bereich des dortigen Seniorenheimes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Golf Cabrio vermutlich beim Ausparken im Heckbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, melde sich bitte bei der zuständigen Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnr: 05063-9010/901115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell