Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Kehl (ots)

An der Kreuzung Schulstraße mit der Gewerbestraße kam es am Dienstag gegen 15:40 Uhr zu einem Unfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Schulstraße in Richtung Straßburger Straße. An der Kreuzung zur Schulstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 22-Jährigen in ihrem Renault. Es kam zum Zusammenstoß wobei der mutmaßliche Unfallverursacher leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro. Den Jugendlichen erwartet außerdem eine Anzeige. /ag

