Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(kri)- Unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum 17.07.2019 17:00 Uhr bis 18.07.2019 05:00 Uhr Zutritt in eine Firma in der Siemensstraße in Hildesheim und entwendeten Bargeld.

Nach bisherigen Feststellungen hebelten die unbekannten Täter ein Kellerfenster der Firma in dem Ortsteil Bavenstedt auf. Über dieses Fenster gelangten sie in den Kellerbereich, wo sie eine weitere Tür aufhebelten. Anschließend suchten sie ein Büro im 1. Obergeschoss auf, durchwühlten die Schränke und öffneten mit einem elektrischen Werkzeug einen Tresor. Aus dem Tresor nahmen die Täter ein Behältnis mit Bargeld als Beute mit auf ihre Flucht.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen festgestellt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell