Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe (kaw) In der Zeit zwischen dem 16.07.2019, 23:00 Uhr und dem 17.07.2019, 13:00 Uhr ist es in Lamspringe zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Auf einem Hinterhofparkplatz in Höhe der Hauptstraße 3 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Audi. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 1000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegegen.

