POL-LG: ++ Hintergründe unbekannt: Frau an Wohnungstür ins Gesicht geschlagen - Männer-Trio flüchtet ++ Pkw aufgebrochen und Sachbeschädigungen im Parkhaus ++ Pkw stoßen frontal zusammen

Lüneburg

Lüneburg - Fahrräder u.a. aus Schuppen und Carport entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen dem 13. und 15.07.19 einen Gartenschuppen in der Gebrüder-Grimm-Straße aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss und stahlen aus dem Schuppen ein grün-weißes Fahrrad der Marke Pegasus. Am 15.07.19, zwischen 08.20 und 08.50 Uhr, haben unbekannte Täter aus einem Carport in der Goethestraße ein graues Damenrad Giant gestohlen. Es entstand jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro. Gescheitert sind Fahrraddiebe an einem Faltschloss, mit welchem ein Fahrrad, welches am Montag, zwischen 07.00 und 20.45 Uhr, in einem der Fahrradparkhäuser am Bahnhof abgestellt war, gesichert war. Das Schloss wurde beschädigt, jedoch gelang es den Unbekannten nicht, das Schloss mit dem verwendeten Werkzeug zu knacken. In der Goseburgstraße haben zwei unbekannte Täter einem 49-Jährigen sein blau-schwarzes Trekkingrad Cube samt einer auf dem Gepäckträger befestigten Reisetasche entwendet. Der 49-Jährige hatte sein Fahrrad am Montag, gegen 18.15 Uhr, für ca. zwei Minuten abgestellt, als die Täter sich das Fahrrad aneigneten. Der Eigentümer lief den beiden flüchtigen Tätern noch hinterher, es gelang ihnen jedoch zu flüchten. Bei den Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau, beide Mitte 20, gehandelt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen und Sachbeschädigungen im Parkhaus

Am 15.07.19, zwischen 08.00 und 12.00 Uhr, haben unbekannte Täter den Heckscheibenwischer eines Pkw Mitsubishi, der in einem Parkhaus in der Adolf-Reichwein-Straße abgestellt war, angezündet. In Folge zersprang die Heckscheibe des Pkw und die Täter entwendeten einen Kopfhörer aus dem Mitsubishi. Am Montagabend, zwischen 19.30 und 20.20 Uhr, haben unbekannte Täter in einem Parkhaus in der Theodor-Haubach-Straße die Beleuchtung beschädigt und einen Park mit selbstgebastelten Feuerwerkskörpern beschädigt. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen

In die Scheibe einer Eingangstür eines Gebäudes in der Lise-Meitner-straße, hat ein unbekannter Täter am 15.07.19, zwischen 00.20 und 00.25 Uhr, ein Loch geschlagen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Am 15.07.19, gegen 13.25 Uhr, lief eine noch unbekannte Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn der Bockelmannstraße gegen einen Außenspiegel eines gerade anfahrenden VW eines 28-Jährigen. Der Spiegel des VW Passat wurde in Folge beschädigt. Die Fußgängerin, eine maximal 30 Jahre alte, schlanke Frau mit langen, schwarzen Haaren, lief nach dem Zusammenstoß in Richtung des Kinos davon. Die südländisch erscheinende Unbekannte hatte eine pinke Handtasche dabei. In der Straße Langer Jammer wurde, ebenfalls am Montag, ein Audi beschädigt, der am Fahrbahnrand geparkt war. Zwischen 11.00 und 17.50 Uhr, streife ein bislang Unbekannter den Audi und verursachte Schäden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw stoßen frontal zusammen - drei Leichtverletzte

Am 15.07.19, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 50- Jahre alter Nissan-Fahrer die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dahlenburger Landstraße. Ein 48-Jähriger, der die Theodor-Heuss-Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr, missachtete den Vorrang des Nissan-Fahrers, als er nach links in die Schützenstraße abbiegen wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Pkw. In Folge des Unfalls wurden beide Fahrer sowie die 43-jährige Beifahrerin im VW jeweils leicht verletzt. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Hohnstorf/ Elbe - Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben am 15.07.19, zwischen 17.00 und 21.00 Uhr die Motorhaube eines VW, der im Eichenweg abgestellt war, mit Kreide beschmiert und dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Falscher Polizeibeamter blitzt ab

Eine 65-jährige Lüneburgerin ist am Vormittag des 16.07.19 von einem unbekannten Täter angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Als der Täter versuchte die 65-Jährige auszuhorchen, ob sie Wertgegenstände zu Hause habe, erhielt er keine Antwort. Genau richtig reagiert, denn der Täter gab auf und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt weiterhin wachsam zu sein. Die "echte Polizei" ruft nicht an, um Bürger zu ihrem Vermögen auszuhorchen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbrüche ohne Beute

In ein Wohnhaus sowie einen Kinderhort in der Junkerstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 12. und dem 15.07.19 ein. Nachdem die Täter die Fenster der Gebäude aufgebrochen hatten, durchsuchten sie diese, konnten jedoch keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Luckau - Baucontainer aufgebrochen - Werkzeug erbeutet

Einen verschlossenen Baucontainer brachen Unbekannte im Zeitraum vom 11. Bis 15.07.19 in der Straße Sanden auf. Aus dem Container erbeuteten die Täter zwei Kettensägen sowie eine Heckenschere. Parallel wurde ein Aufsitzmäher vom Grundstück mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Damnatz, OT. Kamerun - "Zusammengeschlagen"

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den frühen Morgenstunden des 14.07.19 auf einem Feldweg im Bereich Kamerun. Ein 31 Jahre alter syrischer Staatsbürger, wohnhaft in Dannenberg, hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er gegen 04:00 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Festival von fünf unbekannten Personen unvermittelt geschlagen worden ist. Er erlitt diverse Verletzungen. Die Polizei ermittelt und such nun mögliche Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Amt Neuhaus - mit Telefonmast kollidiert

Mit einem Telefonmast kollidierte ein 73 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Focus in den Nachmittagsstunden des 15.07.19 auf der Bundesstraße 195. Der Senior war gegen 16:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Bad Bodenteich - Hintergründe unbekannt: Frau an Wohnungstür ins Gesicht geschlagen - Männer-Trio flüchtet

Mit Nachdruck ermittelt die Polizei nach einer gefährlichen Körperverletzung in den Abendstunden des 15.07.19 an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Waldweg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten drei junge Männer gegen 21:40 Uhr an der Haustür einer Familie aus dem Kosovo geklingelt. Als die 49 Jahre alte Frau der Familie die Tür öffnete, wurde ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen, so dass sie eine Platzwunde erlitt. Der Ehemann wurde durch einen Schrei aufmerksam. Die drei Täter im Alter von ca. 20 bis 25 Jahre mit Kapuzenpullis ergriffen die Flucht. Zeugen konnten beobachten, dass die Täter in einen dunklen Pkw Mercedes stiegen und davonfuhren. Angereist sollen die drei Männer mit einem weißen Pkw Audi mit CE(ller)-Kfz-Kennzeichen sein. Die 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht und wird aktuell in einer Klinik in Hamburg behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Parallel prüfen die Ermittler, ob die Täter bei der Tat möglicherweise einen Schlagring einsetzten. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96300-0, entgegen.

