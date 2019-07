Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Nach einem Überschlag mit seinem Auto bei Ibach kam am Montagmorgen, 08.07.2019, ein Autofahrer ins Krankenhaus. Der 18-jährige war gegen 07:25 Uhr auf der Kreisstraße von Herrischried nach Lindau unterwegs, als er rechts auf das Bankett geriet. In der Folge dürfte er seinen Wagen übersteuert haben, kam so nach links von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem schwer beschädigten Mercedes-Benz befreien und wurde von einem vorbeifahrenden Autofahrer nach St. Blasien gebracht. Da mehrere unterschiedliche Unfallmeldungen eingingen, waren die Rettungskräfte sowohl an der Unfallstelle als auch beim Verletzten in St. Blasien zur Stelle. Er wurde ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Der Mercedes wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden liegt bei rund 20000 Euro.

