Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Minsel: Einbrüche in Kindergärten

Freiburg (ots)

Über den Zaun eines Kindergartens kletterten zwischen Freitag, 05.07.2019 20.00 Uhr, und Montag, 08.07.2019, 06.20 Uhr, unbekannte Täter in der Scheffelstraße in Rheinfelden. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und drangen so in den Kindergarten ein. Die Räume im Untergeschoß wurden durchsucht. Im Obergeschoß wurde die Türe des Büros aufgebrochen und auch hier die Schränke durchwühlt. Dabei wurde aus einem Schrank ein Safe entwendet, in dem sich Bargeld im kleineren Bereich befand. Ebenfalls am Wochenende wurde in einen Kindergarten in der Etzmattenstraße in Minseln eingebrochen. Hier wurde sich über eine Terrassentüre Zutritt verschafft. Aus dem Büro wurde Bargeld und zwei Laptops entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen übernommen.

