Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Einbruch in Tankstelle - Pkw fährt in Eingangstür - Zigaretten gestohlen - Pkw ausgebrannt aufgefunden

Friedrichstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.07.19) wurde in die Tankstelle in der Tönninger Straße in Friedrichstadt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Täter mit einem schwarzen Audi A4 Kombi gegen 02:50 Uhr in die verschlossene, gläserne Eingangstür. Sie entwendeten innerhalb weniger Minuten diverse Stangen Zigaretten. Nach der Auswertung einer Überwachungskamera waren mindestens drei Personen an der Tat beteiligt.

Das mutmaßliche Tatfahrzeug wurde gegen 04:15 Uhr völlig ausgebrannt in Seeth aufgefunden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ermittlungen haben ergeben, dass der schwarze Audi A4 Kombi mit dem Kennzeichen NF-JR 93 im März 2019 in Rantrum gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei Husum bittet um Hinweise. Wer hat vor und nach der Tat den Audi im Bereich Friedrichstadt gesehen? Wem ist das Fahrzeug in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen? Wer weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

