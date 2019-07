Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schafflund - Radmuttern an PKW gelöst, Polizei sucht Zeugen

Schafflund (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen (30.06.19), 08.30 Uhr, bis Montagmorgen (01.07.19), 10 Uhr, wurden in der Westerheide in Schafflund auf einem Privatgrundstück von einem PKW Radmuttern eines Vorderrades gelöst. Der Eigentümer des im Carport befindlichen Autos stellte dies fest und begab sich daraufhin zur Polizeistation in Schafflund, um Anzeige zu erstatten. Die Kripo Flensburg hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und fragt: Wer hat in Schafflund auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Straftat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit dem K5 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell