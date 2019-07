Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen aufgeklärt

Bredstedt (ots)

Die Polizeistation Bredstedt ermittelt gegen einen 28-jährigen Mann, der im Verdacht steht, aus unverschlossenen Fahrzeugen Portemonnaies und Handys entwendet zu haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, mit einer gestohlenen EC-Karte 1000 Euro abgehoben zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Montag (24.06.19) vergangener Woche auf dem Gelände der DIAKO in Breklum aus einem Transporter der dort tätigen Gärtner ein Portemonnaie mit Inhalt und ein Smartphone entwendet haben. Mit der entwendeten EC-Karte wurden die 1000 Euro abgehoben. Am Mittwoch soll er dort eine gleichgelagerte Tat begangen haben und erneut zwei Geldbörsen gestohlen haben.

Am Donnerstag soll er eine weitere Tatgelegenheit bei einem Baustoffmarkt in Bredstedt genutzt haben und aus einem Sprinter einer dort arbeitenden Landschaftsgärtnerei wiederum zwei Portemonnaies mit Inhalt und ein weiteres Smartphone gestohlen haben.

Der Tatverdächtige wurde während dieser Tat von einer Überwachungskamera aufgenommen. Sonntagmittag (30.06.19) erkannten Beamte der Polizeistation Bredstedt den Mann während einer Streifenfahrt wieder und nahmen in vorläufig fest. Bei ihm wurden verschiedene Smartphones gefunden, bei denen nun geprüft wird, ob sie aus Straftaten stammen. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Anlassbezogen rät die Polizei dazu, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen und diese stets zu verschließen, um möglichen Tätern ihre Arbeit zu erschweren und keine günstigen Gelegenheiten für einen Diebstahl anzubieten.

