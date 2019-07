Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Raubüberfall auf Spielhalle - Aufsicht gefesselt - Zeugen gesucht!

Husum (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Straße Osterende in Husum eine Spielhalle überfallen. Gegen 05:00 Uhr betrat ein maskierter Mann den Spielsalon und bedrohte die 56-jährige Spielhallenaufsicht mit einem großen Messer.

Er forderte Geld von Ihr, durchsuchte Schränke und Schubladen und ließ sich den Tresor öffnen. Daraus entwendete er mehrere Rollen Münzgeld. Der Täter fesselte die Angestellte mit Paketband und knebelte sie mit einem Mikrofasertuch. Er flüchtete anschließend mit mehreren Hundert Euro Bargeld, die er in einen Stoffbeutel packte. Die Frau konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Sie wurde bei der Tat leicht verletzt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 180 - 185 cm groß und schlank - olivgrüner Parka mit Kapuze - dunkle Maske mit Schlitzen - heller Stoffbeutel - großes Küchenmesser - sprach deutsch mit Akzent

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat vor und nach der Tat im Bereich Osterende/Lornsenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 an die Kripo Husum.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell