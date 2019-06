Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Bedrohung der Ex-Freundin auf offener Straße, Polizei sucht Zeugin

Flensburg (ots)

Sonntagmorgen (23.06.19), um 10.50 Uhr, wurde eine 51-jährige Flensburgerin von ihrem 28-jährigen Ex-Freund bedroht. Die Frau hielt sich an der Bushaltestelle Angelburger Straße/Süderhofenden auf, als der Mann, von dem sie seit einigen Jahren getrennt lebt, bekleidet mit einer grünen Sportjacke und einer blauen Jeans auf sie zukam und sie bedrohte. Er soll eine schwarze Pistole aus seinem Hosenbund gezogen und die Mündung in die Richtung der Geschädigten gehalten haben. Dabei soll er sie zudem verbal bedroht haben. Der Mann ist der Polizei hinreichend bekannt. Laut Angaben der Geschädigten, soll sich eine Zeugin des Vorfalls ebenfalls in dem Häuschen der Bushaltestelle aufgehalten haben. Sie war ca. 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Die Polizeistation Mürwik sucht nun diese Frau als wichtige Zeugin. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 0461-4844220 oder 0461-4840. Vielen Dank!

