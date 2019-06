Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Vandalismus in der Eckener Straße/Sachbeschädigungen an mindestens 15 Fahrzeugen, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In der Nacht von Sonntag (23.06.19) auf Montag (24.06.19) wurden in der Eckener Straße in Flensburg mindestens 15 Autos mit Farbe besprüht und auf andere Art und Weise beschädigt.

Mit schwarzer Farbe wurden "ACAB", "peace" oder ein Penis auf Fahrzeuge gesprüht, die in der Eckener Straße geparkt wurden. Bei einem Cabrio wurde zudem das Dach aufgeschnitten, der Seitenspiegel zerstört, das Fahrzeug wurde zerkratzt und es wies Dellen auf. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen und Hinweisgeber. Die unbekannten Täter müssen ordentlich Lärm verursacht haben, vielleicht wurden sie von Anwohnern beobachtet. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

