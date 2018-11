POL-PPWP: Testgerät zeigt 1,69 Promille

Kaiserslautern (ots) - Einen Wert von 1,69 Promille hat das Atemtestgerät am Dienstagabend angezeigt, als ein Mann aus dem Landkreis hineingepustet hat. Der 58-Jährige steht im Verdacht, in diesem Zustand mit seinem Auto am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Er war kurz vor 22 Uhr mit seinem Pkw an der L502 bei Kaiserslautern entdeckt worden.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt; er musste seine Autoschlüssel abgeben und zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den 58-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. | cri

