POL-PPWP: Dieser schlechte "Scherz" ist eine Straftat!

Kaiserslautern (ots) - Einen ganz üblen "Scherz" haben sich unbekannte Täter am späten Dienstagabend in der Mannheimer Straße erlaubt. Kurz vor 23 Uhr wurde die Eingangstür eine Gaststätte von außen geöffnet und eine nicht erkennbare Person warf einen Gegenstand in den Gastraum. Dabei handelte es sich um einen pyrotechnischen Rauchkörper, der sofort Rauch verströmte.

Dank des beherzten Eingreifens eines Besuchers, der sich den Gegenstand schnappte und schnell nach draußen bugsierte, wurde der Gastraum nicht allzu stark verraucht. Dennoch klagten mehrere Gäste kurzfristig über Hustenreiz.

Bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife war das Lokal wieder belüftet und ohne Einschränkung benutzbar.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. | cri

