POL-PPWP: Fußgängerin von Auto zu Boden geschleudert

Kaiserslautern (ots) - Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in der Holtzendorffstraße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 44-Jährige war kurz vor halb 6 gerade dabei, die Zufahrt zum Mitfahrerparkplatz am PRE-Park zu überqueren, als eine Autofahrerin mit ihrem Pkw den Parkplatz verlassen wollte.

Offenbar übersah die 52-jährige Autofahrerin die Fußgängerin und erfasste die Frau mittig mit ihrem Wagen. Die 44-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Beim Eintreffen der Polizeistreife war die Frau ansprechbar; sie klagte über Schmerzen am Bein. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die 44-Jährige wenig später ins Krankenhaus. | cri

