POL-PPWP: 23-jähriger handelt sich Strafanzeige ein

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einigen Ärger hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Dienstag eingehandelt. Statt einer "einfachen" Anzeige wegen Ladendiebstals kommt auf den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls zu.

Der junge Mann war am Nachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße aufgefallen. Eine Mitarbeiterin wurde kurz nach 15 Uhr auf ihn aufmerksam, weil er sich so komisch verhielt. Als der Kunde den Kassenbereich passiert hatte, sprach sie ihn an. Der Mann warf daraufhin eine Getränkedose in Richtung der Bäckerei-Theke und ging mit schnellen Schritten davon. Die Mitarbeiterin folgte ihm und konnte den Mann auf dem Parkplatz einholen und an seinem Rucksack ergreifen.

Der 23-Jährige verhielt sich jedoch sofort aggressiv und weigerte sich, mit zurück in den Markt zu gehen. Mit Unterstützung von zwei Kunden gelang es aber, den Mann in den Eingangsbereich des Marktes zu bringen. Dort riss er sich dann aber los und wollte flüchten. Zwei weitere Zeugen kamen zu Hilfe, und gemeinsam wurde der Mann zu Boden gebracht. Dabei widersetzte er sich vehement und schlug ziellos um sich. Da die Markt-Mitarbeiterin geistesgegenwärtig die Eingangstür verschlossen hatte, konnte eine erneute Flucht des Mannes verhindert werden.

Der 23-Jährige ließ sich schließlich beruhigen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Getränkedosen gefunden, die der Mann nicht bezahlt hatte. | cri

