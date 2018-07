POL-PDKO: Verbotenes Wendemanöver endet glimpflich

Lahnstein (ots) - Ein verbotenes Wendemanöver auf der B 260 endete am Donnerstagnachmittag glimpflich. Ein 70-jähriger war mit seinem PKW von der B42 auf die B 260 in Fahrtrichtung Bad Ems aufgefahren. In Höhe der ehemaligen Drahtwerke Schmidt wendete er trotz durchgezogener Mittellinie sein Fahrzeug, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dadurch kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 58-jährigen. Die Frau wurde durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden PKW wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 10.000,- EUR geschätzt.

