POL-FL: Husum - Einbruch in Dentallabor - Polizei sucht Zeugen!

Am Sonntag (23.06.19), in der Zeit zwischen 0.20 Uhr und 03.00 Uhr, wurde in ein Dentallabor in der Robert-Koch-Straße in Husum eingebrochen.

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür des Gebäudes und gelangten so in die Labor- und Arbeitsräume. Aus diesen entwendeten die Einbrecher hochwertige Spezialmaschinen, Geräte und Arbeitsmaterialien. Es wurde außerdem eine Spiegelreflexcamera der Marke Canon mit Makro Objektiv und Blitz, ein digitales Farbmessgerät, ein Saeco Kaffeevollautomat, ein 3D Sanner, zwei PC's sowie drei Bildschirme entwendet. Der Hersteller der hochwertigen Spezialgeräte nennt sich "ZirkonZahn". Im Zusammenhang mit diesem Einbruch wurde ein weißer Kleintransporter gesichtet (s. Foto).

Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat dieses Fahrzeug vor oder nach Tatbegehung gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

