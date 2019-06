Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wees/Oxbüll - Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt, Polizei sucht dringend weitere Zeugen!

Wees/Oxbüll (ots)

Am Montagvormittag (24.06.19), um 10.45 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Nordstraße in Wees im Nachbarhaus einen gegenwärtigen Einbruch. Sie konnte im Haus eine fremde Frau erkennen. Eine zweite Frau stand auf der Terrasse offensichtlich "Schmiere" und setzte, nachdem sie die Nachbarin wahrgenommen hatte, einen Warnruf in Richtung der Einbrecherin im Haus ab. Die zwei fremden Frauen versuchten durch den Garten zu flüchten. Der 67-jährigen Zeugin gelang es, eine der Frauen festzuhalten. Diese leistete jedoch erheblichen Widerstand und griff die Nachbarin an. Letztlich gelang auch ihr die Flucht in Richtung Nordstraße, wo offensichtlich bereits ein grauer Skoda Kombi gewartet hatte. Beide Frauen sprangen in das Fahrzeug, welches von einem Mann gelenkt wurde. Die Zeugin konnte noch beobachten, wie die zwei Frauen in dem Fahrzeug in den Kofferraum stiegen. Der PKW wurde auf der Nordstraße gewendet und ist dann in Richtung Flensburg geflüchtet. Allerdings soll es auf der Nordstraße zuvor in Richtung Glücksburg zu einem Verkehrsstau gekommen sein, weshalb sich das Wenden des Fluchtfahrzeugs schwierig gestaltete.

Wie sich später herausstellte, hatten die Einbrecherinnen zwei Fenster des Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet, um dieses dann zu betreten und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Mit der aufmerksamen Nachbarin hatten sie wohl nicht gerechnet.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben: beide ca. 55 Jahre alt, ca. 1,70 m groß mit langen schwarzen Haaren. Eine Frau trug einen Strickpullover, die andere ein helles Oberteil.

Das K7 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat den grauen Skoda Kombi mit polnischen Kennzeichen oder die beiden Einbrecherinnen bereits zuvor oder auch nach Tatbegehung beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fluchtweg des Skodas machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

Noch ein Hinweis Ihrer Polizei: Fallen Ihnen in Ihrem Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf, melden Sie diese Beobachtungen bitte sofort unter dem Polizeiruf 110.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell