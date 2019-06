Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Verkehrsunfall in der Husumer Straße - Radfahrer schwer verletzt, Polizei sucht unfallbeteiligten Radfahrer und weitere Zeugen!

Bredstedt (ots)

Am Freitagnachmittag (21.06.19), um 15.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Radweg in der Husumer Straße, bei dem ein 23-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Laut Zeugenaussagen befuhr der 23-Jährige verbotswidrig mit seinem Fahrrad den Gehweg der B5 (Husumer Straße) aus Richtung Norden kommend in Richtung Süden. Ein anderer Fahrradfahrer (ca. 14-18 Jahre alt, kurzes Haar) kam ihm entgegen. Aufgrund der Beschilderung ist aus dieser Richtung der Gehweg für Radfahrer in Richtung Norden freigegeben. Offensichtlich stießen die beiden Fahrräder im Vorbeifahrern leicht gegeneinander, woraufhin der 23-Jährige stürzte und dabei mit einem vorbeifahrenden PKW kollidierte, der die B5 aus Richtung Norden kommend in Richtung Süden befuhr. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Der andere Fahrradfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und vor allem den anderen beteiligten Fahrradfahrer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-96056.

